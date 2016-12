Franca Sozzani, rédactrice en chef de Vogue Italie et figure du monde de la mode, est décédée à l'âge de 66 ans, a annoncé jeudi le magazine ainsi que la fondation Ieo pour la recherche oncologique qu'elle présidait. Incarnation de la mode italienne, sa silhouette longiligne et ses longs cheveux blonds bouclés étaient célèbres aux abords des podiums de Paris, Londres, New York ou Milan qu'elle fréquentait assidûment depuis près de 40 ans.

Son amie Anna Wintour, la papesse de la mode et patronne du Vogue américain à laquelle Franca Sozzani était souvent comparée, lui a rendu un vibrant hommage sur le site internet de Vogue.

"Franca était chaleureuse, intelligente, drôle et bien plus forte que le Sphinx quand il s'agissait de garder une confidence", a-t-elle écrit en racontant lui avoir souvent rendu visite à Milan pendant sa maladie.

"Franca Sozzani a été bien plus qu'une journaliste de mode. Notre ville lui doit beaucoup. Elle a su interpréter et anticiper les tendances. En les racontant avec élégance, elle a contribué à faire de Milan une référence internationale pour le monde de la mode", a pour sa part déclaré le maire de la capitale lombarde, Giuseppe Sala.

Née à Mantoue, diplômée en lettres et en philosophie à l'université de Milan, Franca Sozzani avait commencé sa carrière à "Vogue bambini" (Vogue enfants), revue créée en 1973.

En 1980, la journaliste était devenue responsable du magazine féminin "Lei" avant de prendre, trois ans plus tard, la direction de sa version masculine "Per Lui".

Exubérante, volontiers provocatrice, elle était arrivée en 1987 à Vogue Italie et avait pris la tête de la rédaction en 1988. Depuis 2006, elle dirigeait aussi L'Uomo Vogue, l'édition masculine.

En février 2010, elle avait lancé le site internet vogue.it, devenu l'un des sites de mode les plus suivis au monde.

Outre des activités de directrice éditoriale chez Condé Nast, Franca Sozzani présidait depuis quatre ans la Fondation Ieo Institut Européen d'oncologie qui recueillait des fonds pour la recherche sur la cancer.