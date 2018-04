Grégory Boudou, le frère de Laeticia Hallyday, a été placé en garde à vue mercredi matin à Montpellier dans le cadre d'une enquête financière portant sur la gestion de la discothèque familiale, l'Amnésia, à Agde (Hérault), a indiqué à l'AFP le procureur de Béziers Yvon Calvet, confirmant une information de Midi Libre.





Interpellé mercredi matin à Agde, M. Boudou, 41 ans, a été placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Montpellier, a précisé le procureur, indiquant qu'il ferait un point sur cette affaire jeudi après-midi. Grégory Boudou est entendu dans le cadre d'une enquête portant sur des "détournements de fonds", a indiqué à l'AFP une source proche du dossier. Grégory Boudou, nommé exécuteur testamentaire de sa soeur dans le cadre de l'héritage contesté de Johnny Hallyday, est le gérant de la discothèque l'Amnésia, fondée par son père André Boudou au Cap d'Agde. André Boudou avait été condamné en 2007 à 24 mois de prison dont 6 mois ferme pour fraude fiscale et abus de biens sociaux dans la gestion de sa discothèque.

Dans l'affrontement judiciaire autour de l'héritage de Johnny Hallyday, la famille de Laeticia a été visée par des critiques de plusieurs des proches de Laura Smet et David Hallyday, s'étonnant notamment de la présence d'Elyette Boudou, la grand-mère de Laeticia, à la tête des sociétés gérant les droits et l'image du chanteur ou de la désignation de Grégory Boudou comme exécuteur testamentaire. "Figurez-vous que ma petite-fille (Laeticia) m'avait mise, moi" dans cette position, a assuré récemment Elyette Boudou au Midi Libre. "Je lui avais dit: 'Tu sais Laeticia, c'est pas que je ne veuille pas, mais moi je ne suis pas jeune, je vais avoir 83 ans (...), il vaut mieux que tu mettes quelqu'un de plus jeune'. Et alors c'est là qu'elle a pris son frère qui était plus jeune. Mais c'est tout, ça s'arrête là, il n'est pas sur le testament, ni rien, simplement s'il arrive quelque chose à sa soeur, il s'occupera des petites", a-t-elle ajouté, en évoquant les deux filles du couple Hallyday.