Devant le Tribunal de grande instance de Nanterre, David et Laura ont contesté le testament "américain" de leur père. Un testament que les avocats de Laeticia jugent valide. Mais leurs arguments pourraient être balayés à cause de quelques publications Instagram de Laeticia...

David et Laura, via leur avocats, mènent une double bataille. La première consiste à faire geler l'héritage du chanteur tant que la décision finale le concernant n'est pas prise. La seconde a pour but de dénoncer le caractère illégal des derniers souhaits de leur père qui les déshérite. Pour ce faire, ils ont engagé une action devant le Tribunal de grande instance. La procédure pourrait durer des années.

La grande question est de savoir si Johnny était un résident américain ou français. Selon l'avocat de Laeticia Hallyday, Me Amir-Aslani, il est clair que Johnny ne résidait plus dans l'Hexagone. La procédure relèverait donc du droit américain. Pour rappel, aux yeux de la loi outre-Atlantique, David et Laura peuvent légalement être déshérités. Ce qui ne serait pas le cas si le défunt rockeur habitait chez nos voisins.

Mais les deux aînés de Johnny ne comptent pas se laisser faire et l'avocate de David a un argument plutôt spécial. "On dit que c’est l’état de santé de Johnny Hallyday qui l’a empêché de rentrer aux États-Unis. Pourtant, je n’ai qu’à regarder le compte Instagram de Madame Boudou pour voir que pendant l’été, ils sont allés… à Saint-Barthélémy", confiait Me Carine Piccio. «"Johnny a passé une grande partie de l’année 2017 en France. Il est mort en France, est enterré à Saint – Barthélémy".

Reste à voir si la justice française jugera cet argument suffisamment solide...

Le tribunal devrait communiquer une première décision le 13 avril.