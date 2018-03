Face à des enfants capricieux quand vient l'heure de dormir, chacun a ses techniques pour aider sa progéniture à rejoindre les bras de Morphée. Kristen Bell a révélé sa technique, bien consciente néanmoins de la possibilité de susciter un tollé.

C'est à l'occasion de la présentation à Hollywood du documentaire Pandas, dans lequel elle est narratrice, que l'actrice mère de deux filles a expliqué "enfermer" dans sa chambre la petite Delta âgée de trois ans.

"Je vais provoquer une controverse" entame celle qui partage la vie de l'acteur Dax Shepard depuis 2007. "Ma fille de trois ans a commencé à ne plus dormir voici neuf mois. Chaque nuit, quand nous la mettons au lit, elle allume les lumières, ce qui embête sa sœur de quatre ans Lincoln, elle déplace les meubles et frappe la porte avec des jouets."

Avec son époux, celle qui incarnait Veronica Mars en 2014 explique ensuite avoir trouvé la parade en apportant une modification à la porte de la chambre. "Nous avons changé la poignée de la porte et mis le verrou à l'extérieur."

Conscient de poser un acte qui fait débat, le couple se défend. "C'est sujet à polémique, mais nous l'enfermons dès qu'elle entre dans sa chambre, et nous attendons dehors en lui disant : 'On t'aime, on te parle demain mais maintenant il est temps de dormir'. Elle se défoule pendant dix minutes, et puis nous déverrouillons évidemment sa porte avant d'aller au lit."

Bad Mom à l'écran par deux fois, l'actrice risque bien d'être considérée comme telle en réalité par de nombreux parents suite à cette révélation !