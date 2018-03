2 Vidéo

David Hallyday défend Jade et Joy : "Je suis outré par les commentaires scandaleux"

Suite à la bataille autour du testament de Johnny Hallyday, certains people et internautes ont choisi leur clan. Il y a ceux qui soutiennent David et Laura et ceux qui se prononcent en faveur de Laeticia. Mais, comme toujours, il y a des dérapages et des commentaires nauséabonds.