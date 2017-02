L'acteur Johnny Depp ne regarde pas à la dépense et mène la grande vie, mais cette prodigalité le mène aujourd'hui au bord de la ruine, selon une plainte déposée par un de ses créanciers mardi. Pendant la majeure partie des deux dernières décennies l'acteur de 53 ans a dépensé en moyenne 2 millions de dollars par mois, selon The Management Group (TMG), qui poursuit la star à Los Angeles pour un remboursement en souffrance.

La vedette des "Pirates des Caraïbes" aurait ainsi dépensé 75 millions de dollars pour acheter 14 maisons, dont un château en France situé sur un terrain de plus de 18 hectares, plusieurs résidences à Hollywood, un loft dans le centre de Los Angeles ou une ferme avec des chevaux dans le Kentucky. Depuis l'an 2000, Johnny Depp a aussi acheté un yacht pour 18 millions de dollars, pas moins de 45 voitures de luxe, et débourse encore 700.000 dollars par mois pour du bon vin, des déplacements en avion privé et un personnel de 40 personnes, selon la plainte.

L'acteur est également un collectionneur d'art, une passion coûteuse pour laquelle il a là aussi dépensé des fortunes afin d'acquérir des toiles de ses artistes préférés, environ 200 pièces de Warhol ou Klimt entre autres. Il est également propriétaire d'environ 70 guitares de collection et d'autres souvenirs précieux stockés dans 12 lieux différents.

Autre dépense somptuaire incroyable, il a "payé plus de 3 millions de dollars pour faire tirer d'un canon, spécialement construit pour l'occasion, les cendres de l'excentrique auteur Hunter Thompson (décédé en 2005, ndlr) au-dessus d'Aspen, dans le Colorado", précise le document de justice. Johnny Depp a également déposé plainte de son côté le 13 janvier contre TMG, à qui il réclame 25 millions de dollars pour avoir mal géré ses finances, engageant des prêts sans son accord et le conduisant au bord de la ruine.

Durant 17 ans, The Management Group a fait tout son possible pour protéger l'acteur de lui-même", a insisté Michael Kump, l'avocat du groupe, auprès de l'AFP.

"En fait, quand la banque de Depp lui a demandé le remboursement d'un prêt de plusieurs millions de dollars et qu'il n'avait pas les fonds nécessaires, la société lui a prêté cet argent pour qu'il puisse éviter une humiliante crise financière", a-t-il ajouté. TMG affirme avoir à de nombreuses reprises tenté de prévenir l'acteur qu'il dépensait trop d'argent, mais sans succès.

Le comédien s'est séparé de la société l'an dernier. TMG dit que Johnny Depp lui doit 4,2 millions de dollars et que la firme a dû lancer une procédure pour récupérer son dû en saisissant une propriété de l'acteur. "La seule raison pour laquelle M. Depp a déposé plainte était pour perturber les efforts en cours de TMG afin d'être remboursé du prêt accordé pour le sauver", a encore fait valoir l'entreprise à l'AFP.

Johnny Depp et sa dernière épouse Amber Heard, 30 ans, sont parvenus en août à un accord pour mettre fin à leur mariage qui aura duré 18 mois, aux termes duquel l'acteur s'est engagé à payer 7 millions de dollars à la mannequin.