People L’étrange mésaventure vécue par Kit Harington, la star de la série

Tenir le rôle principal d’une série événement peut parfois avoir des conséquences pour le moins inattendues. Kit Harington, alias Jon Snow dans la saga Game of Thrones, est bien placé pour le savoir. Sa compagne, Rose Leslie, fait partie des inconditionnels des affrontements entre les Stark, les Lannister et les Targaryen. Si elle attend la huitième et dernière saison avec grande impatience, pas question de se laisser gâcher son plaisir par des rumeurs et autres indices qui pourraient lui faire deviner la suite des événements.

Un point de vue bien compréhensible, mais qui la place dans une situation compliquée.

Alors, entre son amour pour la série et celui pour Kit Harington, elle a fait un choix surprenant, comme elle l’a révélé sur le plateau de Late Night. Dès qu’il reçoit une nouvelle partie du scénario, elle le vire tout simplement de la maison !

"Je peux lire ses expressions faciales, explique-t-elle. Les scripts arrivaient sur son iPad. Je pouvais presque les lire en fonction de ses mimiques. Je ne veux rien savoir de ce qui passe dans ses yeux, alors je l’envoie faire ses bagages, ou dans un café, et je le mets en quelque sorte dehors."

Pas toujours facile, la vie de star…