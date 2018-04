Emmanuel Ravanas, l'avocat de Laura Smet, était l'invité ce matin de la matinale de RTL France. Concernant l'héritage de Johnny Hallyday, l'avocat a affirmé que Grégory Boudou, le frère de Laeticia, a bien figuré sur le trust qui fait l'objet de la polémique. "Quand on vient faire une interview et quand on vient dire : 'Boudou n’a jamais été présent dans le trust', je le dis avec certitude : on a menti à la France", dit-il.

"Jade et Joy sont héritières sur le papier mais ne reçoivent rien. Elles n'ont aucune certitude juridique d'hériter de quoi que ce soit", a ajouté Emmanuel Ravanas. "Elles peuvent recevoir une partie du patrimoine".

Johnny Hallyday aurait eu 75 ans le 15 juin. L'avocat compte sur cette date-anniversaire pour parvenir à un accord. "Je forme un vœux, (...) le vœu que, pour le 15 juin prochain, nous ayions réussi à trouver le respect des droits de chacun et un point d’équilibre."