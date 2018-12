Amélie Derbaudrenghien, compagne du Premier ministre démissionnaire et maman de leur fille Jeanne, discrète mais présente dans la tempête

"Avec calme, sérénité et détermination, tu as – pendant plus de 4 ans – tout mis en œuvre pour servir l’intérêt général. Hier encore, tu as choisi l’ouverture, la main tendue. Toujours, tu as été fidèle à tes convictions, à tes valeurs. Tu es un Premier extraordinaire et pour toujours le Premier de mon cœur". Tels sont les jolis mots publiés sur Facebook par la compagne, depuis dix ans, du premier ministre démissionnaire, Amélie Derbaudrenghien. Le couple formé par Charles Michel et Amélie Derbaudrenghien, parents d'une petite Jeanne qui fêtera ses deux ans dans un mois, a toujours affronté les épreuves et l'adversité dans l'unité.

Pour rappel, Charles Michel a remis, hier soir, sa démission au roi, qui la maintient en suspens et a commencé ses consultations par Benoît Lutgen (CDH), ce mercredi matin. Dans cette partie géante de valet qui pue, où la N-VA semble à ce stade disposer du meilleur jeu, Charles Michel peut au moins s'assurer du soutien de ses proches et du clan Michel.