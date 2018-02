Le magazine Closer a publié la condamnation de Mathilde Seigner pour des faits remontant à décembre dernier.

L'actrice, arrêtée alcoolisée et placée en garde à vue le 29 décembre dernier, est condamnée à trois mois de prison avec sursis, révèle le magazine français. Elle écope aussi d'un retrait de permis pendant 6 mois.

Closer révèle aussi que le taux d'alccol était en réalité de 2,2 grammes d'alcool par litre de sang et non plus de 3 comme annoncé. Le 29 décembre dernier, l'actrice, ivre au moment des faits avait "projeté son véhicule sur les barrières" d'un lycée parisien, ne faisant aucun victime.