Laeticia et Johnny passaient beaucoup de temps sur l'île de Saint-Barthélemy. Un endroit idyllique où le chanteur français a souhaité se faire enterrer. Le couple y a fait construire une magnifique et grande villa capable d'accueillir toute la famille. Avant le décès du rockeur, la maison était régulièrement louée pour la modique somme de 5.000 euros la nuit et 30.000 euros la semaine.













Les jours qui ont suivi l'enterrement de son mari, Laeticia s'est reposée dans la demeure antillaise. La villa, baptisée "Jade" en référence à leur fille aînée, a néanmoins été remise en location sur les sites de location de luxe comme Eden Rock où l'on peut admirer tout le confort pensé par le couple.