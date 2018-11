Alors que cela fera bientôt un an que Johnny Hallyday nous a quittés, des malfrats se sont introduits dans sa maison de Marnes-la-Coquette en France ce lundi 19 novembre selon RTL. Trois hommes soupçonnés d'avoir pris part à cet odieux délit ont été arrêtés et placés en garde à vue. Il ont depuis lors été relâchés.

Le montant précis du préjudice n'est pas connu, a expliqué le parquet de Nanterre. Des montres et des bijoux ont notamment été dérobés.

Ce cambriolage n'a pas eu lieu dans n'importe quelle maison de l'idole des jeunes puisque c'est dans "La Savannah" - sa demeure située à Marnes-la-Coquette" - que les voleurs ont fait irruption, celle précisément où s'est éteint le chanteur le 5 décembre 2017. La villa de 900 mètres carrés dispose notamment de six chambres, d'une piscine, d'une salle de cinéma et d'un terrain de tennis. Johnny et Laeticia l'avaient achetée en 1999 et l'avait faite entièrement rénover en 2010.

La vente de la demeure du chanteur avait été gelée par la justice dernièrement.