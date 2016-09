La photo du couple Obama qui fait parler d'elle

People

Beaucoup d'amour dans ce cliché réalisé à l'occasion d'une interview, mais c'est Michelle Obama qui vole surtout la vedette à son mari...

La famille Obama s'apprête bientôt à reprendre une vie « normale », ou presque. En attendant, le couple présidentiel le plus populaire de la planète est à l'avant-plan avec la sortie en salle du film Southside with you et la fin du mandat de Barak. Du coup, les interviews s'enchaînent. Mais ce que les internautes retiennent surtout de l'article publié dans la magazine Essence, c'est cette photo...





Le romantisme du cliché tape évidemment dans l'oeil. Les Obama ont toujours montré le visage d'une famille unie remplie d'amour. Mais les commentaires ont surtout porté sur la silhouette de Michelle Obama. Si certains critiquent cette femme qui lutte contre la malbouffe et prône le sport, d'autres voient justement en elle, avec ses jolies formes arrondies et musclées, l'exemple même pour les jeunes d'aujourd'hui.

Le 20 janvier, elle quittera la Maison Blanche pour une nouvelle vie à Washington. Dans le magazine In Style d'octobre, la Première dame s'est confiée, très classe dans une robe Brandon Maxwell : "J'espère retrouver un quotidien normal, un peu d'anonymat. Nous sommes conscients que cela prendra sur temps. Je plaisante toujours sur le fait que j'aimerais un jour ouvrir ma porte et sortir de chez moi sans avoir à prévenir quelqu'un, sans le service de sécurité... J'aimerais tellement pouvoir l'ouvrir au postier pour récupérer mon journal, regarder la couverture, et me dire qu'on n'est pas responsable de ce qu'on lit... C'est comme si on se disait finalement, ce n'est plus mon job".

Pour Essence, elle explique aussi l'impact de son couple (le premier de couleur à la présidence des USA) sur les jeunes d'aujourd'hui. "Je pense que pour les enfants noirs, cela représente quelque chose d’avoir passé la majeure partie de leur jeune vie en voyant à la Maison Blanche une famille qui leur ressemble", confie-t-elle. "Cela compte."