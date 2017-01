Ce mercredi, Loïc Nottet était l'invité de "C à Vous", une émission diffusée sur France 5.





Avec son tube Million Eyes et seulement accompagné d'un piano, Loïc Nottet a donné un concert intimiste à u n public quelque peu exceptionnel. En effet, la star américaine Drew Barrymore était présente. Connue pour son rôle dans "Charlie et ses drôles de dames" ou encore pour être la célèbre petite fille dans "E.T. l'extra-terrestre", la star a assisté à l'émission pour présenter la nouvelle série "Santa Clarita Diet" dans laquelle elle joue.





Durant l'émission, le chanteur belge a encore impressionné le public par son talent et a été applaudi par l'actrice.