Elles bousculent les codes et le protocole. L'une est devenue actrice à succès puis duchesse, l'autre la première First Lady noire des Etats-Unis : Meghan Markle et Michelle Obama se sont vues pour la première fois au Royaume-Uni. Lundi 3 décembre, cette dernière était en effet de passage à Londres pour faire la promo de son livre Becoming.

Causes communes

L'Evening Standard a dévoilé les coulisses de cette rencontre au sommet. « Elles ont longtemps parlé de l'importance du soutien et de la mise en avant des femmes, à travers les cultures et les communautés », rapporte Paris Match ce 5 décembre. « Elles ont aussi partagé de leurs expériences respectives de la grossesse et de l'éducation des enfants, et de leurs causes communes comme l'éducation des filles », a également ajouté la source au journal britannique.

Harry est proche des Obama

Si c'était la première fois que Meghan rencontrait Michelle, le prince Harry, lui, est connu pour sa proximité avec les Obama. Le prince a notamment fait la promotion de ses Invictus Games aux Etats-Unis en 2015. Le printemps dernier, les rumeurs suggéraient même que le couple présidentiel devait se rendre au Royal Wedding. Finalement, aucune personnalité du monde politique n'a été invitée à Windsor le 19 mai.