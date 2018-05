En France, le chaine M6 lance mardi une refonte de son concept de téléréalité "The Island", mettant cette fois-ci en scène des stars, dont la chanteuse Lââm. L'interprète de "Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux", ou encore "Petite soeur", confie à nos confrères de Télé-Loisirs avoir vécu un enfer sur le tournage.

Dans les images du premier épisode et révélées par M6, elle confie ne s'être "jamais vue comme ça. (...) Oh putain, la tête que j'ai !".

Elle explique avoir été une cible privilégiée des moustiques. "Nuit et jour, ils ne me lâchaient jamais."

Côté capillaire, la star avoue s'être rasé les cheveux juste avant le début des festivités. "Je voulais être libre et ne penser qu’à The Island alors je me suis rasée la tête comme Britney Spears. Pas de cheveux, pas de perruque, pas d’extensions : pas de stress!"