Mardi, Laura Smet a dévoilé, l'affiche de son premier court-métrage intitulé "Thomas". Sur cette photo publiée sur son compte Instagram, on y voit sa maman, Nathalie Baye, qui incarne le premier rôle du film. Parmi les nombreux commentaires qui soutiennent l'actrice et désormais réalisatrice de 34 ans dans cette dur épreuve depuis le décès de son père, certains commentaires assez indésirables pour Laura Smet se sont faufilés sur sa publication.

Une internaute a d'ailleurs demandé à Laura Smet de mettre un terme à la guerre des clans. Mais pas n'importe quelle guerre des clans : celle des internautes, sur les réseaux sociaux : "Laura, pourriez-vous demander à votre groupe de soutien d'arrêter d'insulter gravement Laetitia sur les réseaux sociaux, surtout que leurs messages sont truffés de fautes d'orthographe et grammaire (ce qui démontre leur degré de débilité...). Vous pourriez constater que les soutiens de Laetitia ont l'intelligence de ne pas en faire de même sur votre compte Instagram", a publié en commentaire cette internaute.

La fille de Johnny, assez active sur les réseaux sociaux, est tombée sur ce commentaire et il semblerait que celui-ci ne soit pas du tout au goût de l'actrice et réalisatrice. "Je n'ai pas de 'groupe de soutiens'... Ce n'est pas mon style ! En revanche, des personnes adorables me soutiennent, mais je ne suis pas maître de cela. Désolée ! Si vous dire la même chose de l'autre côté ! C'est d'un pathétique... Bonne soirée à vous !!!".

La suite, au prochain épisode...