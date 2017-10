Le chanteur américain a dû annuler sa tournée à Moscou et Saint-Pétersbourg pour des raisons de santé. Il s'explique dans une vidéo.

« Malheu­reu­se­ment, la mala­die est appa­rue à la fin de ma tour­née. J’ai reçu les résul­tats de tests… Ils étaient très inquié­tants et je me suis retrouvé en soins inten­sifs », explique-t-il dans la vidéo. Aucun détail n'a été soulevé concernant la mystérieuse maladie dont Robbie Williams souffre. Il ajoute toutefois qu'il fait un maximum pour guérir le plus vite possible, notamment en daisant du pilates et du yoga. « Je fais atten­tion à moi. Je sais que je vais aller mieux que jamais », a-t-il tenu à rassurer.