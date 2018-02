Perruque, ajouts, implants… La chevelure jaune-orange très spéciale du président américain a toujours nourri les spéculations les plus folles.





"Ce sont mes cheveux, je le jure", a toujours assuré Donald Trump. Une vidéo publiée mercredi par The Stranger – elle cumule déjà plus de 3 millions de vues - a permis de découvrir son secret. On y voit le président américain monter quelques marches pour rejoindre Air Force One. Au moment d’entrer dans l’avion, une forte bourrasque vient le décoiffer et dévoiler totalement l’arrière de son crâne. Sa calvitie n’est plus un secret pour personne.

Au quotidien, Donald Trump parvient à la cacher grâce à un combover sophistiqué. Il plaque ses longues mèches grâce à un produit fixant. Un rituel qu’Ivanka n’hésite pas à décrire à ses proches selon le sulfureux livre consacré à son père, Fire and Fury.