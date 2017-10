Ivana Trump, première femme du président américain Donald Trump, a provoqué lundi une réaction courroucée de Melania Trump, l'actuelle. Dans un entretien accordé à ABC News, Ivana Trump, en intense campagne de promotion de son livre "Raising Trump", s'est attribuée, dans une blague qui est mal passée, le titre de "Première dame".

"J'ai le numéro direct pour la Maison Blanche mais je ne veux pas vraiment l'appeler parce que Melania est là-bas", explique-t-elle en évoquant ses échanges avec son ex-mari. "Et je ne veux pas créer de jalousie ou quelque chose comme ça car je suis la première femme de Trump. OK? Je suis Première dame", ajoute-t-elle dans un rire.

Par la voix de sa porte-parole Stephanie Grisham, l'épouse du président américain a fait savoir qu'elle n'avait pas apprécié. Du tout.

Melania Trump "adore vivre à Washington DC et est honorée de son rôle de Première dame des Etats-Unis", a expliqué Mme Grisham, citée par la chaîne CNN.

"Elle a l'intention d'utiliser son titre et son rôle pour aider des enfants, pas pour vendre des livres. Il n'y clairement aucun fondement à cette déclaration de la part d'une ex. Ce n'est malheureusement que du bruit pour attirer l'attention et se mettre en avant", a-t-elle ajouté.

Ivana Trump, 68 ans, est la mère des trois premiers enfants de Donald Trump: Donald Jr, Ivanka et Eric. Le magnat de l'immobilier a eu deux autres enfants: Tiffany Trump, avec sa deuxième épouse, l'actrice Marla Maples, et Barron Trump (qui vit à la Maison Blanche) avec Melania Trump.