C'est David Beckham qui l'annonce sur Instagram : le couple vend ses tenues du mariage. Pour la bonne cause : en effet, l'argent récolté ira au fonds 'The We Love Manchester Emergency Fund", créé en vue de soutenir les familles touchées par les attentats de Manchester survenus le 22 mai 2017 lors du concert d'Ariana Grande. 22 personnes avaient perdu la vie.

© Instagram



David Beckham portait un costume Dior. Et l'ex-Spice Girl devenue créatrice de mode avait choisi l'une de ses créations : une robe bleue marine de sa collection printemps 2019. Une tenue qui avait suscité une petite polémique en raison de son décolleté un peu trop plongeant... et l'absence de soutien gorge manifeste.

© reporters