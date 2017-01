La toile s'enflamme depuis ce dimanche, d'autant que l'actrice se montre très active en Turquie et qu'elle s'est effacée des réseaux sociaux.

"Alaikum salam", voici les deux mots postés par Lindsay Lohan sur son compte Instagram avant d'y avoir supprimé toutes ses photos. De quoi déclencher les rumeurs les plus folles, d'autant que l'actrice américaine n'a jamais caché son penchant pour le coran.









Elle est apparue voilée à la télévision turque et sur plusieurs clichés en octobre dernier. Lindsay Lohan est très impliquée dans la cause des réfugiés syriens. Portait-elle le foulard par respect, obligation ou conviction ? En avril dernier, elle s'était confiée dans les colonnes du Sun, expliquant qu'elle était sur le point de se convertir à l'islam. "Je suis une personne très spirituelle et j'ai soif d'apprendre. L'Amérique a dépeint le Coran d'une façon différente de ce qu'il est en réalité. Je n'ai pas fini de le lire, vous savez combien de temps ça prend ?", disait-elle.













L'actrice aurait-elle trouvé sa voie ? Connue pour ses excès, elle a été forcée d'effectuer des centaines d'heures de travaux d'intérêt général à New York en 2015. Séparée depuis peu de son ex-fiancé, Egor Tarabasov, elle aurait été aperçue à Dubaï, où elle a fondé une société de production, en compagnie d'un grand brun qui lui tenait sobrement la main. Des rumeurs encore...

Sur Twitter, de nombreux fans musulmans la félicitent déjà "pour son nouveau choix de vie". Annoncera-t-elle prochainement sa conversion à l'islam ? Ou est-ce de simples coïncidences qui attisent les soupçons des internautes et des médias people ?