Après une semaine de guérilla juridique et médiatique opposant Laeticia Hallyday à Laura Smet et David Hallyday, aucun nouveau testament de Johnny n’est apparu ce samedi.

Il faut dire qu’il est déjà question de six documents établis en 1997 et 2014, c’est déjà beaucoup…

Proche des deux camps, Line Renaud observe ces affrontements avec tristesse et hauteur. Très affectée par la mort de son filleul il y a plus de deux mois, l’actrice et comédienne de 89 ans, a expliqué au Parisien, pourquoi elle souhaite rester en retrait.

Que pensez-vous des querelles autour de l’héritage de Johnny ?

"C’est terrible. Ces choses-là auraient dû se régler en famille. Ce n’est pas la première fois que des amis intimes se séparent, mais c’est la première fois que cela arrive sur la place publique, c’est dommage. Cela va durer des années, cela va faire Dallas et coûter des millions en avocats des deux côtés. Je pense que cela ferait beaucoup de chagrin à Johnny de voir cela."

Pensez-vous que son image va en souffrir ?

"Non, les fans feront la part des choses. Et mon Johnny restera toujours mon Johnny. Quelle que soit l’image qu’on veut en donner, il restera tel que je l’aimais, mon filleul. Mais il fallait rester sur le bel enterrement de Johnny, sur cette image d’amour populaire qu’on n’avait vu que pour Elvis Presley à Graceland… Il fallait rester sur ce souvenir unique au monde. Qu’on ne gâche pas ça. Il faut laisser Johnny en paix."

Depuis une semaine, chacun choisit son camp…

"Pas moi. Je n’ai pas à prendre parti, je n’ai pas à intervenir. C’est leur problème, pas le mien. Une histoire de famille doit rester en famille. On ne sait rien de ce qui s’est passé et de ce qui va se passer. Je n’ai heureusement jamais parlé d’héritage avec Johnny et Laeticia. Cela ne me regardait pas. Tout ce que l’on apprend depuis une semaine, je le découvre comme tout le monde.

Vous êtes très proche de Laeticia…

Depuis quelques années, j’ai eu moins d’opportunité de rencontrer Laura et David que Laeticia que je voyais toujours avec Johnny. Mais ce n’est pas pour autant que je n’apprécie pas Laura et David. Je ne les juge pas, je ne juge personne. La sagesse est qu’ils s’arrangent entre eux. J’espère qu’il est encore temps."