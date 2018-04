Au fil de sa carrière, Lio s’est autant baladée sur les scènes musicales que dans les coulisses du cinéma.

Lio retrouve aujourd'hui Jacques Duvall pour de nouvelles aventures musicales. Ensemble, ils ressuscitent la légende brésilienne Caymmi (voir ici). A l'occasion de la présentation de ce projet et quelques mois après la vague #metoo et les cas de harcèlement divulgués, nous nous sommes demandé si ces pratiques avaient aussi cours côté notes.

"Cela arrive malheureusement partout où des hommes et des femmes interagissent. Souvent oui, parfois pas. […] J’ai sorti un livre, par sollicitation éditoriale mais pleinement assumé, qui s’appelait ‘Pop Model’. J’y raconte mon arrivée à Paris, seule, la première fois… Je participais à l’émission-télé ‘Platine 45’. Le soir, mon directeur artistique m’invite à dîner avant de me déposer à mon hôtel. Moi, je ne me méfie pas à l’époque. A table, je suis face à Claude Engel (musicien et compositeur célèbre , NdlR ) et Richard Gotainer (chanteur et humoriste français , NdlR ) . Et ils sont adorables avec moi. Mais j’ai juste 16 ans, je n’ai pas l’habitude de ce genre de situation. On veut me faire boire, ça non plus je n’en ai pas l’habitude. Alors je refuse, et je me fais déjà traiter de ‘connasse qui refuse l’alcool’. J’entends : ‘Mais c’est qu’elle a un parapluie dans le cul celle-là!’ C’était tellement vulgaire… J’étais mal, recroquevillée les mains sous mes cuisses. Eux rigolaient et se moquaient de moi, ‘petite Bruxelloise qui ne connais rien"’ Après 23 h, ce qui est tard pour l’ado que j’étais, on me reconduit à l’hôtel. Et le gars essaie quand même de m’enlever ma petite culotte. J’ai 16 ans ! Mais je le mets dehors, il ne se passe rien. Le lendemain, je retourne de toute façon au siège de la maison de disques… Et c’est comme ça, on fait comme si de rien n’était. Moi aussi j’accepte, j’agis comme si rien ne s’était passé. Comme plein de femmes à qui ça arrive."