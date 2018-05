Un accueil impressionnant en ce lundi soir de Star Wars : les Stormtroopers montaient la garde !

© AFP





Avec leur classe habituelle, Nabilla Benattia et son compagnon Thomas Vergara n'ont pas hésité à souligner la chute de rein de la jeune femme.

© AFP





Winnie Harlow portait une robe à traîne très science-fictionnesque, comme du métal en fusion, cela ne pouvait pas mieux tomber...

© AFP





Sortie de lit pour Liu Wen en Bottega Veneta de la saison prochaine

© AFP





Cherchez l'alien !

© AFP





Thandie Newton contourne la règle du "no selfie" sur tapis rouge en demandant à un des assistants de la prendre en photo dans une pose pin-up...

© AFP





La palme du sourire de ce soir-là à l'actrice Emilia Clarke qui joue dans "Solo : A Star Wars Story". Elle était resplendissante dans une robe couture Christian Dior et des bijoux signés Bulgari, dont une paire de boucles d'oreille Haute Joaillerie Festa dell’Infanzia en or rose serti de diamants et de saphirs.

© AFP





Où l'on s'aperçoit que Igor est bien plus bronzé que Grishka. Ici avec la compagne d'Igor, Julie Jardon.

© AFP







L'acteur Joonas Suotamo a fait l'événement au Palais des Festivals : personne ne voulait qu'il monte les marches en premier, il est déjà tellement grand ! 2.08m quand même... Avec le réalisateur Ron Howard et l'acteur Woody Harrelson.

© AFP





L'actrice libanaise Manal Issa a dégainé sa pancarte "Arrêtez les bombardements sur Gaza" lors de la première du film "Solo".

© AFP





Et la beauté de Cate Blanchett...