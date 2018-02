Selon les indiscrétions récoltées par Le Point, Johnny aurait fait don de son vivant à David de la moitié d'une propriété de 1 000 m² comprenant une résidence de 400m². Située dans le très luxueux 16e arrondissement de Paris, dans le quartier de Villa Montmorency, cette résidence vaudrait aujourd'hui pas moins de 20 millions d'euros.

Du côté de Laura Smet, Johnny l'aurait également aidée, et même plutôt deux fois qu'une. Il est ainsi intervenu pour l'achat de deux appartements situés à Saint-Germain-des-Près, dont le dernier de 100m² a été financé à hauteur de 400.000 euros par son père. Et on peut même parler de "Win for Life" pour Laura puisqu'elle perçoit par ailleurs une rente de 5 000 euros par mois depuis 2004.

Sur le plateau de M6, "Mamie Rock" a également été interrogée sur son poste de présidente des sociétés de Johnny Hallyday. "Oui, je suis aux sociétés mais je n'ai rien à dire", a-t-elle conclu balayant les critiques d'un revers de la main.