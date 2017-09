L'actrice pose en noir et blanc. Et c'est très esthétique.

Six mois seulement après la naissance de sa fille Louise, Marion Cotillard "casse" les internets en postant une photo d'elle topless sur son compte Instagram.

À peine vêtue d'un pantalon pied de poule et couchée sur un divan dont les motifs se confondent avec ceux de son seul habit, la comédienne apparaît sereine, et surtout parfaitement fit après avoir donné naissance à son second enfant en mars dernier.

Marion, 41 ans, devrait reprendre le collier sous la direction de la réalisatrice Vanessa Filho, alors qu'elle était de retour sur les écrans dans le dernier film d'Arnaud Desplechin, "Les fantômes d'Ismaël", en mai dernier. Après avoir levé le pied pour s'occuper de ses enfants Marcel (6 ans) et Louise, l'actrice est bel et bien de retour.