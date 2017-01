Melania Trump a un nouveau job. Après mannequin pro, elle devient First Lady. Et doit trouver le langage corporel juste.

Melania a rapidement cherché à se mettre dans la peau de la First Lady et stopper au maximum les fautes de goût. De ce point de vue, elle aura été plus précoce que son mari.

La troisième femme de Donald Trump - elle l’a épousé en 2005 - a en effet rapidement compris que tout est affaire de maintien et que son corps est, en lui-même, une effigie de son bonhomme. Cela fait longtemps qu’elle a acté qu’elle était une femme trophée. Depuis qu’elle vit dans la vitrine du dernier étage de la tour Trump. Et même depuis que Donald l’a "coursée" à la fin d’un défilé en 1998, Melania sait le pouvoir du body langage, de son body aussi.

Elle sait, par exemple, que quand on s’ennuie à écouter son mari durant son discours au caucus de l’Iowa (en février 2016), personne ne manquera de jeter un œil à sa dégaine. Manteau rouge posé sur ses épaules comme une cape, ça fait certes un peu "Captain America" mais après tout, on ne peut pas faire plus partisan que cela !

Quel genre de Première Dame ?

Il semblerait que Melania Trump n’ait pas manqué d’observer les Premières Dames qui ont le vent en poupe. Michelle Obama avait su développer un style singulier, hors des sentiers battus. Un style qui n’entravait pas sa démarche (petits talons); qui ne coûtait pas un pont (elle n’a pas fait la fortune des maisons de luxe et a souvent poussé les jeunes créateurs américains); au total, une garde-robe et un langage corporel conjoints qui disaient sa volonté d’être dans l’action.

Melania aussi nous en dit des choses avec ses toilettes. Son manteau posé sur les épaules ? Une fois faite la blague de "Captain America", on comprendra surtout que c’est la femme qui n’a pas besoin de mettre son manteau : la limo attend à la sortie. La First Lady n’est pas une working lady, son body langage le dit.

Quant aux coupes rigides de ses robes, elles rappellent le vestiaire de la sévère Robin Wright, alias Claire Underwood dans la série "House of Cards". Elles disent avec efficacité le conservatisme qui doit la caractériser, tout en signifiant "on ne dépassera pas la limite de ce qu’on attend de nous" - durant la campagne, alors qu’on lui demandait le rôle politique qu’elle voudrait jouer en tant que possible future First Lady, on l’avait vue grimacer sur ABC, à l’idée de prendre la parole et indiquer que son enfant, Baron, 10 ans, passait en priorité.

L’Amérique "great again"

Mais parce que, quand même, elle est un ancien mannequin, elle ne manque pas de montrer un corps svelte et du maintien - ce qui touchera au cœur les Américaines qui adorent la plastique sans faille et le cheveu parfait.

Abandonnant ses robes à décolleté not politically correct et sa couleur préférée, le rose bonbon, qui avaient été sa marque de fabrique jusque récemment, elle a fait sienne la tenue à ton unique. Et la toilette à ton unique fait presque la fonction, car qui, hormis la reine Elizabeth II et Jackie Kennedy, pour porter du monochrome signature ?

Mais là où le bât blesse, c’est que Melania a choisi des couleurs pastel et du blanc. Un détail, diriez-vous ? En fait, elle ne saurait mieux nous dire qu’elle ne va pas avoir beaucoup l’occasion de se salir. A noter que Michelle ne brillait en blanc que pour aller danser avec Barack, et qu’il ne viendrait jamais à l’esprit d’Angela de porter de l’immaculé - en choisissant cette couleur, on risque de donner l’impression qu’on compte regarder les autres travailler.

Mais pour se placer au-dessus du lot, Melania a surtout choisi les hauts talons. Et si l’on peut disserter longtemps sur ses jambes interminables dans ses Louboutin toujours assortis à son manteau d’épaules ou à sa robe moulante, un tel choix permet surtout de compléter un diagnostic qui consisterait à la trouver perchée dans des latitudes peu communes au commun des mortels.

Concluons donc en disant que Melania a choisi une panoplie qui correspond bien à ce que dégage pour l’instant son Président élu de mari. Le "great again" est en surface, déjà faux ou faussé, comme il est plaqué sur le visage légèrement botoxé de Melania T.