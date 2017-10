L’affaire Weinstein n’en finit pas de faire des vagues. Bien au-delà des États-Unis. Après avoir évoqué sa rencontre avec le producteur américain ("Ce qui circulait, c’était le traumatisme des rencontres avec lui. On sentait qu’il y avait un avant et un après le passage dans sa chambre… On m’avait dit : "Fais attention"), Mélanie Laurent a expliqué avoir été agressée sexuellement par "un réalisateur français" alors qu’elle n’avait que 20 ans. Sans le citer, elle évoque "cette peur primaire ressentie" à ce moment-là, mais aussi le fait que cela "peut arriver à toutes les femmes dans tous les milieux".





Des attouchements à répétition

Héroïne récurrente des teen movies cultes des années 8 aux Etats-Unis, Molly Ringwald pourrait ajouter à tout âge, aussi, hélas."Quand j’avais 13 ans, un technicien de 50 ans m’a dit qu’il allait m’apprendre à danser, et ensuite il s’est collé contre moi avec une érection, déclare-t-elle dans The New Yorker. À 14 ans, un réalisateur marié a fourré sa langue dans ma bouche sur le plateau. À la vingtaine, j’ai été prise par surprise durant une audition quand le réalisateur, d’une manière assez rhétorique, a laissé l’acteur principal me passer un collier pour chien autour du cou. Ce n’était absolument pas écrit dans les pages que j’avais étudiées. L’acteur était un de mes amis, et je l’ai regardé droit dans les yeux l’air paniqué. Il m’a regardé avec une expression désolée, et ses mains se sont posées sur mon cou."

Et pour bien montrer l’hypocrisie qui règne à Hollywood, elle ajoute une autre expérience assez révélatrice, qui remonte à 1995. "Dans un article, le patron d’un grand studio - et, par ailleurs, quelqu’un qui se dit horrifié par les allégations concernant Harvey (Weinstein, NdlR), déclarait ceci : Je ne reconnaîtrais pas (Molly Ringwald) si elle s’asseyait sur mon visage. J’avais 24 ans à l’époque. Peut-être a-t-il été mal cité. Mais si jamais il a envoyé un mot d’excuse, il s’est perdu dans le courrier…"

Une autre star, de Game of Thrones, Lena Headey, a aussi raconté ses rencontres scabreuses avec Harvey Weinstein, qu’elle a éconduit. "Je n’ai jamais plus tourné dans un autre film Miramax." Hollywood va vraiment éprouver des difficultés à se remettre de ce scandale qui semble l’affecter depuis de nombreuses années.