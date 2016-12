Elle doit se faire opérer le 15 janvier pour éviter ce drame...

Mimie Mathy ne le souhaitait pas, mais elle doit annuler la prochaine tournée des Enfoirés en 2017. Après 21 années, c'est la première fois que la comédienne ne montera pas sur scène pour les Restos du Cœur. A 59 ans, elle doit subir une lourde opération chirurgicale. D'après Ici Paris, elle se trouve « à la limite de la paralysie ».

Depuis sa naissance, Mimie est atteinte d’achon­dro­pla­sie, une maladie de l'os qui a provoqué son nanisme. Elle a d'ailleurs récemment subi deux opérations du dos. Cette fois, elle est touchée à la colonne vertébrale et aux jambes. Le problème est récurrent pour les personnes de petite taille, une fois le cap des 40 ans passé.

En attendant le 15 janvier, l'héroïne de Joséphine Ange gardien doit se reposer et « limiter le plus possible ses déplacements ».