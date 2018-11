Il ne se passe plus une semaine sans que Cyril Hanouna et sa bande fassent parler d'eux. Dernière polémique en date: la diffusion de photographies de Karine Ferri posant nue dans le magazine Playboy au cours de l'émission Touche Pas à Mon Poste. Les images réalisées il y a quatorze ans avaient fuité précédemment dans plusieurs magazines people. Mais TF1 n'a pas du tout aimé la récupération faite par son ennemi de toujours sur C8.





A un point tel que le groupe de Gilles Pélisson avait annoncé, ce 1er novembre, avoir saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel afin de dénoncer la "campagne systématique de dénigrement" dont ferait l'objet Karine Ferri sur le plateau de C8.





Karine Ferri "hyper déprimée"





La principale concernée a quant à elle décidé de quitter les réseaux sociaux. Après avoir désactivé son compte Twitter ce vendredi, la jeune femme a annoncé vouloir passer un peu de temps en famille. Cette dernière n'était d'ailleurs pas présente vendredi soir sur le plateau de l'Euro Millions. Même si la jeune femme était au rendez-vous hier soir pour le sixième prime de Danse avec Les Stars, un membre de son entourage a affirmé qu'elle était "déprimée" et qu'elle "ne dormait pas depuis plusieurs jours".





La polémique prenant de l'ampleur, Cyril Hanouna a décidé de s'adresser à la principale intéressée via son compte Twitter. Après avoir félicité les membres du jury de The Voice Kids, l'animateur phare de C8 a glissé un petit message à l'attention de Karine Ferri. "Tu sais ce que je pense de toi, s'est exprimé Baba, ne te laisse pas instrumentaliser par des gens mal intentionnés, jamais on a eu l'intention de te nuire, bien au contraire".





Les meilleurs ennemis du monde





Rappelons tout de même que ce n'est pas la première fois que le torchon brûle entre Cyril Hanouna et un animateur de TF1. Arthur, Yann Barthes, Alain Chabat,... Autant de personnalités du groupe avec lesquelles l'animateur de C8 a déjà eu un accrochage.





En septembre, Baba avait même été jusqu'à insulter les dirigeants de la première chaîne française , Ara Aprikian et Xavier Gandon, en plein direct. "Arrêtez de faire les connards, s'était emporté l'animateur, vous commencez à me péter les couilles". Le CSA avait également été saisi dans le cadre de cette affaire, mais n'a toujours pas rendu sa décision.