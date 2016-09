Quand George Clooney apprend le divorce de Brad Pitt en direct

People

Soit George Clooney est vraiment un bon comédien (ce dont personne ne doute), soit, Brad Pitt ne lui confie pas tout.

Il est vrai que les deux acteurs sont amis de longue date. Cela étant, leurs vies bien remplies les empêchent sans doute de se voir régulièrement. Et l'officialisation de ce divorce semble si soudaine...

C'est donc via CNN que George Clooney a appris la séparation des Brangelina. Présent à une assemblée générale de l'ONU à New York avec son épouse Amal, il s'est rapidement fait interroger par un journaliste à propos du couple de stars. Ne comprenant pas pourquoi il lui pose ce genre de question, il demande ce qu'il se passe. "Ils divorcent", répond le reporter. Surpris de cette nouvelle, il manifeste sa désolation : "Je ne savais pas. Je suis vraiment désolé alors. C'est une triste histoire et c'est malheureux pour une famille. Je suis désolé d'apprendre ça".

Les deux acteurs s'étaient rapprochés lors du tournage de Ocean Eleven en 2001. On ne compte ensuite plus leurs nombreuses collaborations.