On l'a tous fait durant les voyages scolaires en car... Prendre une photo de nos amis en train de dormir, bouche ouverte, limite la bave aux lèvres, c'était le genre de délire qui nous a tous fait marrer à un moment ou à un autre de notre vie d'ado.





À 43 ans, Guillaume Canet reste un grand enfant. On en veut pour preuve un de ses derniers posts sur Instagram. On y découvre une Marion Cotillard endormie dans le TGV, et donc forcément moins glam' que lors d'un shooting Dior ou sur un tapis rouge. "Rock ou pas rock ?", s'interroge l'acteur, en tournée avec sa compagne pour la promo du film "Rock n' Roll". On n'a pas de réponse à la question, mais en tout cas, cela nous a fait marrer. Peut-être un peu moins Marion...