Une visite d'Etat placée sous le glam (à la limite du bling) et les effets de pouce...





Une arrivée très Kennedy-Style

Venu pour une visite d'Etat de trois jours, le couple Macron a frappé fort côté style : Brigitte Macron a fait une arrivée sur le tarmac très remarquée avec un manteau rose que n'aurait pas renié Jackie Kennedy...

© AFP







Six Feet Under façon Dallas

A peine arrivées sur le sol américain, Emmanuel et Brigitte Macron ont été accueillis avec chaleur et emphase. Avant de s'envoler en hélicoptère pour Mount Vernon, la demeure du premier président des Etats-Unis, Georges Washington.

Dans le jardin de la Washington House, avec des grandes pelles dorées, les deux présidents ont déposé un peu de terre au pied d'un jeune chêne offert par le Français. Ces photos semblent retravaillées sur Photoshop tant elles sont parfaites dans leur composition. Pourtant, tout est vrai dans ces clichés montrant le couple Macron invité par les Trump à planter un arbre dans les jardins de la Maison Blanche. Pour un peu, on se serait cru dans la série "Six Feet Under" mâtinée d'une touche de Dallas...

© Reporters

© Reporters

Un dîner à quatre, à l'abri

Le dîner de Mount Vernon se passera à l'abri des regards. Les journalistes ont seulement pu apercevoir les deux couples descendre de l'hélicoptère, poser un peu raides avec le manoir en toile de fond, façon Dowtown Abbey, puis embarquer dans une voiturette de golf pour gagner l'entrée et disparaître à l'intérieur.

© Reporters

Concours de talons aiguilles et voiturettes de golf

© Reporters



Brigitte Macron a troqué la tenue de son arrivée pour un ensemble jaune paille qui contraste avec ses hauts talons aiguilles noirs. Melania arbore une cape noire sur robe noire, sur des stilettos Louboutin encore plus hauts, ongles vernis de blanc. Les deux hommes portent des costumes sombres, sage cravate gris foncé pour le plus jeune, une éclatante cravate bleu roi pour l'Américain.

Encore un aperçu, côté rivière : les journalistes courent de l'autre côté de la demeure où une harpiste en costume d'époque égrène quelques notes sur la terrasse à colonnes qui surplombe le fleuve Potomac. Les quatre convives sortent quelques secondes admirer la vue puis rentrent dans le bâtiment, cette fois pour de bon. Le dîner a duré deux heures et dans les assiettes, c'était plutôt pas mal...

© AFP



A Washington, grand faste... hollywoodien

Le lendemain, le mercredi 24 avril, la cérémonie de bienvenue est spectaculaire.

© AFP



Et tandis que les présidents vont discuter diplomatie (et... pellicules capillaires), FLOTUS et Brigitte Macron, assorties dans leurs tenues blanches et stilettos, s'en vont visiter la National Gallery of Art à Washington. Fleurs complices parmi les fleurs...

© AFP