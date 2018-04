"Daniel et moi sommes hyper contents!" s'est exclamée l'actrice oscarisée au NY Times. "On a hâte de la/le rencontrer". L'actrice oscarisée, âgée de 48 ans, est déjà mère d'un garçon de 11 ans qu'elle a eu avec le réalisateur américain Darren Aronofsky. James Bond sur grand écran a, quant à lui, 50 ans et déjà une fille âgée de 26 ans, Ella. De nature réservée sur tout ce qui touche à leur couple, Rachel et Daniel ne souhaitent pas s'exprimer davantage sur l'heureux évènement.