Un indice : elle a joué dans Veronica Mars.

Ce joli petit minois, cette chevelure bien blonde, ce chapeau de cow-boy... C'est bien l'actrice américaine Kristen Bell.

Comme le relaie le Huffington Post, elle a commenté cette photo d'enfance avec une référence à la chanson "Deep in the heart of Texas".

La femme de 37 ans a de multiples origines : irlandaise, polonaise et écossaise. Mais elle est (Bell) et bien née dans le Michigan. Kristen Bell a deux enfants et s'est fait connaître pour son rôle principal dans la série 'Veronica Mars'.

Après cela, certains fans de série ont pu la remarquer dans 'Heroes', 'House of lies' et 'The good place'.

Au grand écran, elle a incarné différents rôles notamment dans 'Scream' et 'Bad Moms' 1 et 2 (sortis en 2016 et 2017). Elle était également la voix d'Anna dans la version originale du dessin animé 'La Reine des Neiges'.

Kristen Bell est très visible sur les tapis rouges et dans les shows tv. Impliquée dans l'égalité homme-femme, elle s'est notamment faite remarquer dans une fausse publicité sortie en 2016 mettant en avant "l'avantage d'avoir de la main d'oeuvre pas chère à portée de main", pointant ainsi l'inégalité salariale entre les deux sexes.