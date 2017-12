3 Photos

Remarquerez-vous le détail qui choque sur cette photo de vacances prise par Ivanka Trump?

Actuellement en vacances avec son mari, Jared Kushner, et leur fils Theodore à Mar-a-Lago en Floride, Ivanka Trump tient à conserver un maximum de souvenirs, dont quelques photos qu'elle a publiées sur ses comptes Instagram et Twitter, pour le plus ...