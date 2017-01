En voici un de plus : l'acteur et ami du couple Gilles Lellouche, qui joue aussi dans le film, sort une photo de son pote Guillaume (pour sa fête, justifie-t-il) avec tout ce qu'il faut de moquerie pour être adopté direct par les followers d'Instagram qui adorent les posts des uns et des autres. Voici donc Guitou en surfer qui se la pète... Moins pire quand même qu'en papy à bouillotte comme Marion Cotillard se plaît à le montrer !

La revanche ne devait pas se faire attendre... Et voici Gilles Lellouche dans la même position, planche sous le bras et tagué notamment #yeuxdevelours et #bricedemelun.

Il faut dire que le challenge est vraiment très drôle à tel point que cette guéguerre (qui est en fait une promo pour le film Rock n' Roll de Guillaume Canet avec Marion Cotillard qui sort en février) est reprise par nombre de personnes sur les réseaux sociaux.