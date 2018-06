Malgré un physique de girl next door et une filmographie pas toujours bien ciblée, cette brune piquante de 53 ans a réussi à faire son trou en bossant comme une malade. Sûr que la Bullock n’a jamais bullé ! Malgré de multiples déconfitures sentimentales et une succession de navets gratinés, notre star qui finira par décrocher un Oscar en 2010 avec The Blind side a surtout démontré qu’elle était à l’image des diamants : in-des-truc-tible ! Cela tombe bien, dans Ocean’s 8 , il est question d’une super pièce de joaillerie qu’elle tente de dérober avec ses copines Cate Blanchett, Mindy Kaling, Sarah Paulson, ou bien encore Rihanna. Interview d’une résiliente dotée d’un humour 24 carats !

Vous incarnez dans Ocean’s 8 , Debbie la sœur du défunt Danny Ocean. Avez-vous demandé à George Clooney quelques conseils pour aborder ce rôle de voleuse de bijoux ?

(...)