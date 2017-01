People Le couple bat de l'aile depuis de longs mois mais la rupture a été véritable cet été révèlent les magazines People et US Weekly . Et c'est par le divorce que va se terminer l'histoire d'amour improbable entre le journaliste français et homme d'affaires Romain Dauriac et la star américaine Scarlett Johansson.

Un proche de Romain Dauriac a confié au magazine américain "s'attendre" à ce divorce "depuis longtemps". D'après lui, le couple n'allait vraiment pas ensemble. A l'image de ce commerce de pop corn ouvert par ce dernier dans la capitale récemment et dont Scarlett avait fait la promotion en servant les clients à l'ianuguration !

Paris, sa bête noire





Que s'est-il passé entre eux ? « Il est pari­sien. Je crois que ça en dit déjà long sur sa person­na­lité », s’était amusée l'actrice au cours d’un entre­tien. Or, l'actrice qui s'était installée en 2014 dans la capitale française avait très vite déchanté et montré un grand mécontetement devant le comportement des Parisiens. " Quand je suis arrivée, au début, je pensais que tout ce qu'on disait sur la grossièreté et l'impolitesse des Parisiens était faux. Je me disais que les gens ne sont pas grossiers, ils sont merveilleux! Mais ça, c'était avant que je ne m'installe à long terme à Paris. Depuis, les gens se sont dits que, puisque j'avais décidé de rester, ils pouvaient redevenir eux-mêmes, c'est-à-dire grossiers! ", s'était-elle plaint en 2014

Elle déteste la jalousie





Scar­lett et Romain se seraient rencon­trés par l’in­ter­mé­diaire d’un ami commun, le tatoueur Fuzi UVPTK. A l’époque, celui-ci avait réalisé un fer à cheval accom­pa­gné de l’ins­crip­tion «Lucky You» sur le flan droit de Scarlett.

L'actrice américaine et son french lover s'étaient mariés dans le Montana en 2014 juste après la naissance de leur petite fille prénommée Rose, en octobre. Le couple s'était formé officiellement en 2012. Dans une inter­view accor­dée au maga­zine améri­cain Marie-Claire , l’ac­trice fétiche de Woody Allen confiait : « Je n'aime pas la jalou­sie. Ça ne me dérange pas qu'on me demande, de temps en temps, ce que je fais, mais je n'aime pas cette espèce de jalou­sie passive. C'est très repous­sant parce que c'est le signe d'un senti­ment d'insé­cu­rité […] les gens qui essaient de vous contrô­ler sont odieux .».

Ce sera le deuxième divorce de Scarlett Johansson, qui a déjà été mariée à l'acteur américain Ryan Reynolds, entre 2008 et 2010.