Pour l'occasion, Shia ne s'est pas épargné la coupe mulet. Bien loin de son personnage de Transformers, il assure indirectement la promotion pour ce long-métrage introspectif et annoncé comme semi-autobiographique, écrit par lui-même et réalisé par Alma Har'el. Il n'y jouera pas son propre rôle mais celui de son père "déliquant et alcoolique", tel que décrit par Entertainment Weekly.

De nouvelles têtes complètent le casting 'familial' : Lucas Hedges interprétera LaBeouf jeune et Noah Jupe, vu dans "A Quiet Place", LaBeouf enfant.

"Honey Boy" serait le surnom que lui attribuait son père, Jeffrey LaBeouf.

La vie de Shia est, effectivement, l'opposé d'un long fleuve tranquille : il aurait entamé ses premiers tournages en jonglant avec des rendez-vous aux alcooliques anonymes.

Shia était un enfant-star: il s'est retrouvé dès l'âge de 12 ans sous les projecteurs dans la série "La guerre des Stevens" produite par Disney, of course.