Pour leur dernière soirée organisée à la Maison Blanche, Michelle et Barack Obama ont invité un parterre de stars, parmi lesquelles Beyoncé, Jay Z et Bruce Springsteen, indique vendredi l'hebdomadaire américain Variety sur son site internet. La liste des invités de cette soirée d'adieu privée comprend des amis, des donateurs et de nombreux soutiens du couple présidentiel dans le show business. George Lucas, Stevie Wonder, Oprah Winfrey et le rappeur Chance seront aussi de la partie, selon Variety.

La dernière soirée privée des Obama remonte à juin 2015, au cours de laquelle s'était produit le chanteur Prince, décédé en avril dernier.

Le président américain et sa famille quitteront la Maison Blanche le 20 janvier, jour de la passation de pouvoir avec Donald Trump.

"Le président et la première Dame ont occasionnellement - pas fréquemment mais à l'occasion - organisé des soirées à la Maison Blanche pour leurs amis. Et je m'attends à ce que ce soit la dernière", a commenté le porte-parole de la Maison Blanche Josh Earnest sans confirmer la liste des invités. "Ils ont des cartons à faire" a-t-il ajouté.