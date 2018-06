La "First Lady" américaine Melania Trump a fait lundi sa première apparition publique en plus de trois semaines d'absence.





Elle assistait à une réception à la Maison Blanche en l'honneur des familles de soldats tombés au combat, rapporte la chaîne CNN. Melania Trump était assise au premier rang lors d'un speech de Donald Trump devant les proches des soldats. Le président américain n'a pas manqué de plaisanter sur les spéculations des médias concernant le silence de son épouse, a indiqué un invité à CNN.

La première dame de 48 ans avait subi une opération pour un problème "bénin" au rein le 14 mai dernier et était sortie de l'hôpital cinq jours plus tard. Elle ne s'était plus montrée depuis, alimentant les spéculations sur les raisons de cette absence, certains évoquant une récupération plus difficile qu'officiellement admis, d'autres allant jusqu'à affirmer qu'elle avait quitté la Maison Blanche.

La dernière apparition publique de la "First Lady" remonte au 10 mai, quand elle avait accompagné Donald Trump pour accueillir d'anciens prisonniers américains tout juste libérés par la Corée du Nord.





Des rumeurs et des inquiétudes

Elle avait tenté de faire taire les rumeurs avec une déclaration sur Twitter, mercredi dernier: "je suis ici à la Maison Blanche avec ma famille, je me sens très bien et je travaille dur pour le peuple américain et les enfants!"

"Mme Trump a toujours été une femme forte et indépendante qui place sa famille et bien entendu sa santé avant tout, et ça ne va pas changer à cause de journalistes enragés", a martelé lundi la porte-parole de la Maison Blanche, Stephanie Grisham, interrogée par Fox News et CNN.

Sans parvenir toutefois à freiner le moulin à rumeurs qui tourne à plein régime depuis l'annonce, dimanche, que Melania Trump n'accompagnerait son mari ni au G7, en fin de semaine au Canada, ni au sommet historique de Singapour avec le dirigeant nord-coréen, Kim Jong Un, le 12 juin.

La Maison Blanche n'a d'ailleurs pas laissé la presse assister à la réception de lundi et seules des images faites par des photographes accrédités par la Maison Blanche et postées sur les réseaux sociaux ont filtré.