L'ex-Première dame a officialisé sa relation par plusieurs photos d'elle en compagnie de son nouveau compagnon.





Valérie Trierweiler est amoureuse. Et elle le montre sur Instagram. Le 7 juin dernier, elle partageait un portrait d'elle et Romain Magellan, rugbyman français de 45 ans aujourd'hui consultant sur Canal +, avec qui elle file le parfait amour depuis janvier.

Ce dimanche, elle postait une nouvelle photo de lui, accompagnée de Solenne, une jeune femme atteinte de leucodystrophie (maladie génétique orpheline). Valérie Trierweiler, journaliste et femme engagée, la soutient via l'association ELA (association européenne contre les leucodystrophies). Par cette photo, elle présentait le nouveau parrain de la jeune femme qui n'est autre que Romain Magellan. Un couple amoureux et engagé !