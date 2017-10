People Stéphane Bern, l'animateur chouchou des Français, a dépeint le couple présidentiel d'une tendre manière, comme seul lui sait le faire.

Peu de gens diront le contraire, mais Stéphane Bern irradie de par sa bonne humeur et sa gentillesse. Cette fois, son aura s'est portée sur le couple présidentiel français. Depuis des années maintenant, le présentateur côtoie tous les politiques français. Il les connaît tous et est même devenu l'ami proche de certains, comme de Bernadette Chirac.

Invité sur le plateau de Salut les Terriens ce samedi, Stéphane Bern n'a pas hésité à louer le "premier" couple de France. "Je connais tellement de politiques qui, lorsqu'ils vous serrent la main, ne vous regardent même pas. Lui, il vous regarde, il vous écoute...", dit-il d'Emmanuel Macron. Quant à Brigitte Macron, il la trouve "très cultivée" et "passionnée d'Histoire" : "Je la trouve incroyable ! (...) On parle littérature, on parle histoire... C'est très agréable."