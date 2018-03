C'est dans ce cadre que le chanteur, aujourd'hui décédé, avait enregistré une vidéo le 12 juillet 2017. Le document filmé, qui constitue le dernier enregistrement officiel de Johnny, vient d'être révélé ce mardi par Le Parisien.

Dans celui-ci, le chanteur appelle à soutenir la lutte contre le cancer en venant à la soirée d'ouverture de la fête foraine, organisée au profit de l'Institut international de cancérologie de Paris. "Venez nombreux car tous les bénéfices de cette soirée [de la Foire du Trône] permettront de financer l’institut Rafael et une future maison du cancer et de l’après-cancer, pour plus d’excellence et d’humanité dans la prise en charge des malades, jusque dans la guérison et leur retour à la vie quotidienne. Je compte sur vous."

Marcel Campion, le patron de la Foire du Trône, a décidé de partager la vidéo à nos confrères français: "Malgré la maladie, c’est Johnny qui a tenu à enregistrer ce message. Il devait être le parrain de cette soirée".