Une robe dans un bordeaux profond en tie-and-dye, parsemée de fleurs qui rappellent le début du printemps. Une création signée... Georgina Chapman, l'ex-femme d'Harvey Weinstein.

Ce lundi 7 mai, au mythique gala du Met organisé par Anna Wintour, l'actrice Scarlett Johansson portait une création Marchesa, du nom de la marque créée par Keren Craig et Georgina Chapman.

Quel lien direct avec le producteur pointé du doigt par des dizaines d'actrices hollywoodiennes ?

La marque Marchesa est apparue dans plusieurs témoignages d'agressions sexuelles impliquant le magnat du blockbuster. En octobre dernier, The Hollywood Reporter annonçait que, parmi les dénonciatrices de Weinstein, plusieurs avaient été menacées par celui-ci pour porter les créations de Georgina Chapman, avec qui il a été marié de 2007 à 2017.

Un choix de couture qui ne plait pas à certains utilisateurs de Twitter.

"Scarlett Johannsson, supportrice du mouvement Time's Up [un mouvement provoqué par des dizaines d'actrices réputées, celui-ci étant dérivé du mouvement MeToo], porte une robe Marchesa au gala du Met, c'est donc la première fois qu'une robe Marchesa est portée à un événement d'ampleur depuis que le scandale Weinstein a éclaté. Marchesa a été principalement financé par Weinstein... qui a déclenché le mouvement Time's Up", rédige cette internaute.

Certains vont jusqu'à y déceler une remise en cause de l'engagement de l'actrice dans le mouvement féministe qui ébranle l'industrie.

"Wow... Scarlett Johansson... Marchesa? Tu es sérieuse? (...) N'oublions pas que Woody Allen est la personne avec qui elle préfère travailler", assène un autre utilisateur.

Sur Twitter sont régulièrement publiées des opinions contraires. Pour preuve, cette utilisatrice qui prend la défense de Johansson.

"Les célébrités qui s'habillent en Marchesa ne soutiennent pas Weinstein. Son ex-femme a créé la marque, pas lui. C'est une victime elle-même, alors de quoi parle-t-on? Elle l'a littéralement quitté, et n'a jamais soutenu ses actions quand elle l'a appris".

La raison du divorce de Weinstein et Chapman, en 2017, était l'amoncèlement d'accusations envers le producteur. "Mon cœur se brise pour toutes les femmes qui ont vécu une douleur inimaginable à cause d'actions impardonnables", avait réagi Chapman à l'époque.

Scarlett répond

Des critiques auxquelles la tête d'affiche d'Avengers a répondu dans un communiqué. Elle invoque avoir choisi la robe sur un coup de coeur et non pour le nom qui y est brodé. "Je porte du Marchesa parce que leurs habits rendent les femmes confiantes et belles, et j'aime pouvoir soutenir une marque créée par deux femmes stylistes incroyables, talentueuses, et importantes".

La marque de vêtements s'est également exprimée, soulignant "l'honneur" de pouvoir compter sur Johansson.

Une précision importante : Chapman est une créatrice réputée et régulièrement portée par les plus beaux dos, à Hollywood. Des chanteuses et actrices comme Jennifer Lopez, Anne Hathaway, Jessica Alba ou encore Eva Longoria sont des clientes régulières.