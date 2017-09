La rentrée, on savait qu'elle allait arriver. Mais la fraîcheur des petits matins de septembre, les premiers reniflements et rhumes, les levers matinaux alors que le ciel est encore sombre, on avait un peu oublié... Et pourtant.





Nous avons demandé à Pranarôm, la marque spécialiste en aromathérapie les bons gestes et les bonnes essences pour préserver son énergie et booster ses défenses. Voici 10 huiles essentielles qui vont vous accompagner en douceur vers l'automne. Dominique Baudoux, pharmacien aromatologue, fondateur du laboratoire Pranarôm est formel : « Le temps passe de plus en plus vite, les sollicitaitons son innombrables, la pression au travail atteint les limites du supportable, l'agressivité d'un monde d'égoïsme est à chaque coin de rue. Comment ne pas être pressé de toutes parts, comment ne pas souffrir d'insomnie ? Face à ce mal de civilisation, il y a bel et bien une réponse efficace : les huiles essentielles » chémotypées. Elles sont biochimie, énergie et information. Aucune autre substance ne possède cette triple action qui touche chaque étage de tout être vivant ».





1. Préserver son sommeil

S'il y a une plante aromatique dont la réputation calmante et apaisante est reconnue depuis des siècles, c'est la lavande vraie aussi appelée lavande fine ou lavande officinale. C'est la valeur sûre des activités calmantes et sédatives.

>> 2 gouttes dans un peu de miel trois fois par jour

>> 2 gouttes + 2 gouttes d'huile de noyaux d'abricots sur la face interne des poignets pour la méthode d'olfactothérapie.

>> Une vaporisation de 4 seconde du spray Sommeil relaxation Aromanoctis 15 minutes avant le coucher. A l'huile essentielle d'orange douce, de petit grain bigarade, de lavandin super, de mandarine de bergamote, de lavande vraie et de camomille noble. Cela favorise l'endormissement et aide à prévenir des réveils nocturnes et des pensées nagatives !





2. Prévenir les tensions

La menthe poivrée, qu'est-ce que l'on ferait sans ? Pour soulager les tensions et les maux de tête, elle est formidable ! A retrouver dans un contenant très pratique, le roller tête lourde Cepharom. Ca donne un coup de peps et ça éclaircit les idées en offrant de la fraîcheur. A base de menthe poivrée, Basilic exotique, pin maritime, lemongrass et Cannelier de Ceylan notamment. A glisser dans son sac pour les deux saisons à venir !





3. Soutenir son immunité

La baisse d'énergie du changement de saison ? On peut la contrer avec de l'huile essentielle d'eucalyptus qui soutient efficacement les défenses naturelles.

La solution défenses naturelles Aromaforce combine Eucalyptus radié lavandin super et bois de Hô. On s'en frictionne le thorax et le dos deux fois par jour (en prévention aussi bien qu'en curatif, 3 à 5 gouttes). Vous préférez la voie orale : 1 à 4 gouttes dans du miel, ça adoucit et ça calme les gorges qui chatouillent.





4. Calmer le stress

Alors là, on a un festival d'huiles essentielles !

Côté « Citrus », on vous propose l'essence de mandarine qui favorise l'endormissement et qui convient aux enfants et même aux bébés ! Le petit grain bigarade aide à évacuer stress et nervosité en olfaction, bien souvent. Le yuzu est une merveille dans un bain, cela détend encore plus que l'eau chaude seule ! La bergamote soulage l'anxiété.

Vous pouvez diffuser plusieurs huiles essentielles en utilisant comme base l'essence d'orange, cela donne une odeur chaude et réconfortante.

Si vous êtes à fleur de peau, sniffez un peu de camomille noble (mais son odeur est puissante). A combiner en cas de coup de mou avec le bois de rose qui a une action positivante, revitalisante et rééquilibrante.





5. Eviter les poux

On dépose une goutte d'huile essentielle de lavande vraie derrière les oreilles de son enfant. Il sent bon et il est protégé.

C'est trop tard ? La meilleure technique consiste à utiliser un spray qui asphyxie les bestioles. Il est bio et sans insecticide neurotoxique puis le shampooing anti-poux 100 % naturel, c'est bien mieux pour les cheveux.