Toutes les semaines jusqu'à Noël, suivez ses conseils avisés, vous verrez l'énergie renaître. On vous explique le challenge qu'il a mis en place pour vous !





Nous passons plus d’un tiers de notre journée au travail et pour la plupart soit assis, soit dans des mouvements répétitifs ou contraignants pour l’organisme. Or, si nous voulons préserver cette merveilleuse machine héritée à notre naissance, il est essentiel d’en prendre soin.

Dans ce cas, nous avons 2 options : soit s’inscrire dans un club de fitness, de sport ou même de danse afin de rattraper le temps perdu au travail ; soit adapter son comportement durant la journée afin d’utiliser l’environnement comme un moyen de stimulation.





Sitting is the new smoking !

En d’autres mots, la position assise est aussi délétère pour l’organisme que la cigarette. Un américain moyen fait 400m par jour ! Un européen lui, en fait 800. C’est deux fois plus que nos voisins outre atlantique mais cela reste fort loin des 10.000 pas recommandé pour notre santé.

Peut-être faites-vous déjà votre dose d’effort sur la journée mais vous souffrez de tensions, de douleurs voir de limitations.

Est-ce si important de bouger durant la journée ? La réponse est oui, sans aucun doute et bien au-delà des quelques calories perdues ou pas. Le corps s’entretient en bougeant régulièrement : les muscles, les tissus, le cerveau, les organes, … tous ont besoin de mouvements pour rester actif, au risque de s’atrophier. Faut-il encore que ces mouvements soient corrects et que votre corps les connaisse.

Cette année, je vous propose 12 semaines de découverte et expérience pour s’entretenir physiquement au travail. Les fidèles lecteurs se rappelleront en effet des 2 premiers challenges, lancés en 2014 et 2015. Si vous n’y étiez pas, ils restent disponibles dans les archives de la libre.be/lifestyle. Et à partir de cette semaine, un nouveau défi vous est proposé : pour la mi-décembre, vous allez vous engager à suivre un programme quotidien pour la semaine.





Que risquez-vous ?

Vous risquez fort bien de vous sentir plus relax et plus souple, de mieux travailler, de profiter davantage de votre sommeil et de traverser l’hiver sans encombres !

Par tradition, je vous propose avant la première étape, de faire un mini check-up. Vous aurez ainsi l’occasion de tester vos progressions en 12 semaines.

De 1 à 10, à combien estimez-vous votre niveau de forme au réveil les matins de semaine ? Combien de zone de votre corps sont soit douloureuses, soit tendues ?

Mettez-vous pieds nus contre un mur (les talons et la tête contre celui-ci) :

Avez-vous de l’équilibre ? Avez-vous une légère courbure dans le bas du dos (ni trop à plat, ni trop cambrée) Avez-vous la tête détendue, les épaules contre le mur ?

Notez ces informations et tout autre remarque sur votre santé physique car nous les reprendrons en fin de challenge. Nous ne chercherons pas la performance mais une amélioration de votre quotidien. Que vous soyez sédentaire averti ou sportif aguerri, si votre corps se plaint aujourd’hui, ce programme est pour vous. Il n’y a en effet pas de niveau minimum ni maximum. Ce sont de nouvelles habitudes que nous cherchons ici. Leo Robert Collier a dit « Le succès est la somme de petits efforts, répétés jour après jour ». Nous allons l’adapter ici à la santé physique.





Qu’allez-vous découvrir pendant 12 semaines ?

Nous aborderons 3 sujets à tour de rôle : la position assise, les mouvements contraignants et la problématique des voyageurs modernes.

Nous découvrirons les mouvements de bases pour le quotidien, les mouvements qui vous permettront de diminuer les douleurs au bureau, les meilleurs exercices de détentes, les clés pour maintenir la forme en voyage, les techniques pour entretenir son dos, les habitudes à prendre pour maintenir son métabolisme au top et d’autres sujets en préparation. J’en profiterai également pour répondre à vos questions tout au long des 12 semaines, j’attends donc vos interventions avec grand plaisir.

Retrouvez David Germeau, notre Coach « Challenge » sur sa page inoutmoves.com