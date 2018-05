Voilà, vous êtes prête à vous prendre en main pour suivre un rythme de vie plus sain et manger "mieux"... Mais attention à ce que vous faites. Parfois les méthodes minceur font pire que mieux. On passe à la loupe ces "faux-pas" que l'on fait en toute bonne conscience.





Sans surprise, quand on a la volonté de se prendre en main pour s'alléger, le principe est de ne pas changer d'alimentation du tout au tout et du jour au lendemain; de boire un max d'eau, de rester dans une alimentation variée tout en forçant sur les légumes crus (avec parcimonie et pas n'importe lesquels) et cuits, de ne pas additionner les sources de protéines et surtout, de ne pas s'affamer. Rester à l'écoute de son corps, c'est difficile mais cela reste la meilleure discipline pour s'attaquer à une détox ou diète.

Attention si vous pensez bien faire de ces 7 manières suivantes :





Vous vous faites aider par des gélules coupe-faim

Comme on vous le disait, les coupe-faim vous aident à ne plus ressentir cette sensation très désagréable qu'est la faim, l'estomac qui tire et qui gonfle, les entrailles qui gigotent. Sauf que finalement en étant tellement dans cette peur-là, vous êtes à l'affût de la moindre petite sensation de faim et que vous ne pensez qu'à ça. Pour d'autres, cela fonctionne vraiment mais en se déconnectant de ses sensations véritables, on adopte un comportement qui n'est pas tenable à long terme. Et gare à l'effet yo-yo.





Vous passez au tout allégé

Beurre light, confiture light, compote light, fromage light, yaourt maigre, biscuits allégés et pourquoi pas frites light ? Ce genre d'aliment est encore plus industriellement transformé que son congénère "normal", ce qui n'est pas bon en soi et ne fera pas maigrir. Et surtout, les aliments allégés contiennent encore des calories : ils n'ont pas été transformés en légumes vapeur... En plus, passer au tout light en gardant le même programme alimentaire, ça n'aide personne à sortir de ses mauvaises habitudes alimentaires !

>> Mais on peut : intégrer un petit plaisir allégé, de temps à autre





L'important, c'est de savoir que ce n'est pas parce que c'est estampillé "salade" que ça ne fait pas grossir ! Tout dépend de ce qu'il y a dedans et de la quantité de sauce intégrée... En fait, une salade caesar de 200 g. avec du parmesan, des croûtons et de la sauce, c'est entre 350 et 400 calories. En comparaison, un steak de 100 g. et des frites au four, affiche 350 calories. Et attention aux légumes crus : plus difficiles à digérer, ils font ballonner et ça n'aide pas côté moral.

>> Donc salade oui mais bourrée de légumes et avec du poulet OU un oeuf OU du thon OU du jambon. Et un filet d'huile d'olive, un trait de vinaigre.





Vous vous dites que sauter un repas, ça fait moins de calories ingérées et que c'est tout bon pour ce que vous avez

L'hérésie ! Cesser de s'alimenter pour maigrir compte parmi la pire idée qui soit : cela crée des carences et le corps adopte la fâcheuse manie de stocker le moindre petit gras qui passe à sa portée : au lieu d'être digérés les repas non sautés seront stockés au maximum. Résultat : on grossit...

>> Même quand on a pas faim; on se mange un petit truc léger, un légume en salade, un fruit ou même un yaourt. Ou si vous voulez y aller mollo sur un repas, de préférence, programmez-le le soir.





Vous trouvez fun et tendance de suivre une mono-diète

Cette semaine, vous passez au tout-ananas... Chic, non ? Non. Comme pour le fait de sauter un repas, le corps se met à stocker pour limiter l'état de carence. Et effectivement, vous perdez 3 kg en mode 100% protéines ou tout-chou. En une semaine. Et les trois autres, vous reprendrez vos bonnes vieilles habitudes et vous reprenez vos 3 kg... au mieux ! Et il faut avoir une volonté de fer pour manger la même chose tout une semaine... c'est presque craquage assuré pour une crasse sucrée ou grasse.

>> Une cure de soupe ou de jus de légumes pendant 24h, c'est détox. Plus longtemps, c'est de l'intox.





Vous prenez le taureau par les cornes et vous imposez un régime très hypo-calorique

300 calories le matin, 300 calories le midi et 200 calories le soir = 800 calories. On choisit des aliments sains pour ne pas être carencée... mais quelle punition ! Il faut pouvoir se faire plaisir pour réussir à mincir. Sinon, là aussi, c'est craquage assuré. Et si l'on tient ne serait-ce qu'un mois, il faut pouvoir passer par une phase de stabilisation qui permettra de réintégrer une alimentation variée et agréable à manger.

>> Mincir, ce n'est pas un parcours du combattant, c'est changer d'état d'esprit en gardant le plaisir comme moteur. Donc ingérer moins de calories, d'accord mais passez de 2000 à 800, c'est par trop radical.





Vous zappez le pain alors que vous en mangiez auparavant

Les années 2010 auront-elles raison du pain ? ce pauvre aliment a la vie dure depuis quelques années : trop calorique, trop riche en gluten, trop industriel, provoquant une assuétude malvenue... Il s'en prend plein la mie ! Pourtant, si on zappe la baguette blanche industrielle, le pain apporte beaucoup de nutriments bons pour notre métabolisme et bénéfiques à notre corps. Attention cependant, il fait aussi gonfler, étant difficile à digérer. Parcimonie donc...

>> On le choisit bio, le plus naturel possible, on en mange de temps en temps, car c'est facile côté préparatifs (le midi, un sanwich et hop) et on vérifie surtout ce que l'on met dessus : du thon mayo, du beurre ou de l'américain...ça craint. Si en revanche, on se fait un sandwich au jambon, au saumon, à l'oeuf avec cressonnette, roquette, carottes, concombres et autres légumes, c'est tout bon!